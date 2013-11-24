Диплом по менеджменту

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Тема: Совершенствование управления малым предприятием. На примере типографии "Дар-принт" .

К диплому необходимо выполнить практику!

преддипломная практика: типография "Дар-принт"

Требования: Оригинальность текста не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в тексте, объем 70-80 стр

Срок обсуждается!

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11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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