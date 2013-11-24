Курсовой проект. Уравнения математической физики. Срок до 26 числа. Обозначайте стоимость.
Диплом по менеджменту
Тема: Совершенствование управления малым предприятием. На примере типографии "Дар-принт" .
К диплому необходимо выполнить практику!
преддипломная практика: типография "Дар-принт"
Требования: Оригинальность текста не ниже 85%, в введение должно быть: актуальность, задачи, цели, объект, предмет исследования, сноски в тексте, объем 70-80 стр
Срок обсуждается!
Жду ваших предложений!!!
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