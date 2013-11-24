Дипломный проект. Делопроизводство.

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Дипломный проект. Делопроизводство. Там где точки должно быть :

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТА АДРЕСАТ, СОГЛАСНО ГОСТА Р.6.30-2003. ВИДЫ АДРЕСОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ.(6 видов)

ПМ.02. ТАБУЛИРОВАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПК. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ

Обозначайте стоимость. Объем 20 стр., срок до 5 декабря.

11 лет назад
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Илья 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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