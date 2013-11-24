Есть диплом "Валютные операции банка" - 75 страниц, уникальность по antiplagiat = 50%. Надо повысить уникальность до 80% (не меньше). Ищу автора "в теме". Тупая синонимизация - не интересует. ...
Дипломный проект. Делопроизводство.
Дипломный проект. Делопроизводство. Там где точки должно быть :
ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТА АДРЕСАТ, СОГЛАСНО ГОСТА Р.6.30-2003. ВИДЫ АДРЕСОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ.(6 видов)
ПМ.02. ТАБУЛИРОВАНИЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПК. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
Обозначайте стоимость. Объем 20 стр., срок до 5 декабря.
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