Курсовая работа - социальная психология

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Завершен7 заявок134 просмотра

Курсовая работа

Тема: Особенности историч. развития социальной психологии в России

Предмет – социальная психология

Срок 9 декабря

30-40 страниц

АП от 80%

Структура – Введение, две теоретические главы, заключение

Более подробно исполнителю.

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11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$50
14 дней
Все отлично! Заказчица получила 5 - она довольна :) и я тоже доволен :) Так что спасибо за работу! :)
Спасибо, за сотрудничество

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад