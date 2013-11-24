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Художественный образ в натюрморте начала 20 века
ВУЗ: Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова
Название предмета / Дисциплина: истории изобразительных искусств
Тип работы: курсовая работа
Тема работы: Художественный образ в натюрморте начала 20 века (России)
Количество листов: 30 - 35 (+-)
Ваши сроки: 7 дней
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