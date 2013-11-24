Художественный образ в натюрморте начала 20 века

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Закрыт2 заявки90 просмотров

ВУЗ: Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова

Название предмета / Дисциплина: истории изобразительных искусств

Тип работы: курсовая работа

Тема работы: Художественный образ в натюрморте начала 20 века (России)

Количество листов: 30 - 35 (+-)

Ваши сроки: 7 дней

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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