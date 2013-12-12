Срочная дипломная работа

Очень срочно нужно написать дипломную работу на тему: "Страхование жизни: проблемы, тенденции и перспективы. На примере Военно-страховой компании". Объем работы 85-90 страниц. Шрифт 14 Times New Roman. Сегодня нужен план работы. Сама работа нужна к 08:00 01.12.2013г. Очень строго по сроку! Есть методические указания. Оригинальность текста достаточно 50%.