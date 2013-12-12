Срочно! Написать доклад для участия на экологическом форуме Тема: СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ Объем: 4-5 стр.; Шрифт: Times New Roman 14 ТЗ в прилепленном ...
Срочная дипломная работа
Очень срочно нужно написать дипломную работу на тему: "Страхование жизни: проблемы, тенденции и перспективы. На примере Военно-страховой компании". Объем работы 85-90 страниц. Шрифт 14 Times New Roman. Сегодня нужен план работы. Сама работа нужна к 08:00 01.12.2013г. Очень строго по сроку! Есть методические указания. Оригинальность текста достаточно 50%.
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