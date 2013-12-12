Срочная дипломная работа

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Завершен2 заявки184 просмотра

Очень срочно нужно написать дипломную работу на тему: "Страхование жизни: проблемы, тенденции и перспективы. На примере Военно-страховой компании". Объем работы 85-90 страниц. Шрифт 14 Times New Roman. Сегодня нужен план работы. Сама работа нужна к 08:00 01.12.2013г. Очень строго по сроку! Есть методические указания. Оригинальность текста достаточно 50%.

11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

diplomv
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотный и адекватный заказчик. оплата без задержки, все четко и без лишних слов. Спасибо.

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diplomv
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад