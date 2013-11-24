Разработка печатной платы эл.сирены на микросхеме

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок92 просмотра

Срок:7 дней

Предмет: радиотехника

Тема: разработка печатной платы эл.сирены на микросхеме

Тип работы: Курсовая работа

Кол-во страниц: 30-40

Шрифт: 14 pt

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров