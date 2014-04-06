Реферат по информационным системам

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Предмет: Эффективность информационных систем. Тема реферата: (выбрать и разобрать) Метод оценки эффективности / (либо) / Соотношение эффективности и качественности. В реферате необходимо выразить: Обоснование, Анализ содержания, Возможность применения. Объем: от 12+ страниц

11 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
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8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад
$20
4 дня
Все на высшем уровне, спасибо!
Алексей - очень ответственный и приятный в общении человек. Сотрудничеством довольна.

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Lidasik
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
11 лет назад