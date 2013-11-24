3 курсовые работы

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Закрыт1 заявка159 просмотров

Здесь 3 курсовые работы.

Устойчивость зданий при пожаре.

Организация и планирование в строительстве.

Технология возведения зданий и сооружений.

Сроки каждой курсовой - 7 дней.

В приложение методички.

11 лет назад
natbakar42
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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