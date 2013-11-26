Написать доклад по туризму на 4-5 страниц

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Завершен3 заявки140 просмотров

Срочно! Написать доклад для участия на экологическом форуме

Тема: СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

Объем: 4-5 стр.; Шрифт: Times New Roman 14

ТЗ в прилепленном файле.

11 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Доклад был написан очень оперативно! Работа качественная.
Работа порадовала. Адекватный заказчик. Всё по существу. Оплата молниеносная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

anna-filato
Анна 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад