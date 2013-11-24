Дипломная работа

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Предмет: АСУ

Тема:Разработка АСУ учета рабочего времени руководителя на предприятии

Требования к работе: Дипломный проект должен содержать: теорию, программу, программный код, алоритм. Объем работы 160-170 страниц.

11 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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