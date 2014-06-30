Ищем Android разработчика

Молодому стартапу требуется Android разработчик.

Требование:

- Умение не обманывать

- Android

- Git

- Jira

Оплата почасовая. Если не хватает экспы — прокачаем.

Оплата после закрытия таска QA, может быть день в день.

Желателен опыт unit testing, документирования кода.

Предпочтительно Webmoney, для жителей Украины может быть Приватбанк.

Проект долгосрочный, работы хватит.