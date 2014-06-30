Доброго. Требуется примитивное приложение под ключ. Аналог https://play.google.com/store/apps/details?id=im.dev.converter Указывайте цену за аналог, но скажем с другим интерфейсом. Спасибо!
Ищем Android разработчика
Молодому стартапу требуется Android разработчик.
Требование:
- Умение не обманывать
- Android
- Git
- Jira
Оплата почасовая. Если не хватает экспы — прокачаем.
Оплата после закрытия таска QA, может быть день в день.
Желателен опыт unit testing, документирования кода.
Предпочтительно Webmoney, для жителей Украины может быть Приватбанк.
Проект долгосрочный, работы хватит.
Заявки фрилансеров
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