Разработать приложение под Android

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Закрыт10 заявок185 просмотров

Доброго.

Требуется примитивное приложение под ключ.

Аналог https://play.google.com/store/apps/details?id=im.dev.converter

Указывайте цену за аналог, но скажем с другим интерфейсом.

Спасибо!

Android
11 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров