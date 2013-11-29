Добрый день ! Ищу специалиста который имеет опыт в разработке приложений "takeaway" (заказ еды на вынос) для разработки подобного приложения под ios и android. Полное описание проекта будет переданно специалисту отобранного ...
Программа для Android
Требуется программа, которая выполняла бы следующие действия.
1. Фотографировала QR-код и распознавала бы его.
2. Обращалась бы по адресу URL из кода.
3. В случае положительного ответа сервера (например, увидев нужный текст на странице), предлагала бы пользователю ввести текст.
4. Отправляла бы на страницу введенный текст в виде POST-данных.
По срокам - не срочно. Критична цена.
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