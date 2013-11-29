Программа для Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки75 просмотров

Требуется программа, которая выполняла бы следующие действия.

1. Фотографировала QR-код и распознавала бы его.

2. Обращалась бы по адресу URL из кода.

3. В случае положительного ответа сервера (например, увидев нужный текст на странице), предлагала бы пользователю ввести текст.

4. Отправляла бы на страницу введенный текст в виде POST-данных.

По срокам - не срочно. Критична цена.

Android
11 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров