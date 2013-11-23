Проект под андроид.

Step-by-step: телефон необходимо будет поднести к глазу на расстоянии достаточном для макросъемки. Далее, приложение должно (по нажатии кнопки на экране) - включить вспышку (постоянно, как фонарик), через 3 сек издавать нарастающий звуковой сигнал и сфотографировать глаз (сетчатку) пользователя при максимальном качестве снимка. Далее, по нажатии кнопки меню - снимок отсылается на электронный ящик.