Проект под андроид.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки133 просмотра

Step-by-step: телефон необходимо будет поднести к глазу на расстоянии достаточном для макросъемки. Далее, приложение должно (по нажатии кнопки на экране) - включить вспышку (постоянно, как фонарик), через 3 сек издавать нарастающий звуковой сигнал и сфотографировать глаз (сетчатку) пользователя при максимальном качестве снимка. Далее, по нажатии кнопки меню - снимок отсылается на электронный ящик.

Android
11 лет назад
retsen81
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров