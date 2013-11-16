Создание приложения для Android

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок164 просмотра

Необходимо создать приложение для Android.

Тема: управление игровыми серверами удалённо.

Желательно долгое сотрудничество.

Работа не тяжелая, профессионализма не требую, новичкам не откажу.

Без предоплаты! Оплата после сдачи проекта и проверки приложения. Так же возможен аванс после показа не доработанного !работающего! приложения, оно может быть без дизайна, плохо оптимизированное, но работающее.

Android
11 лет назад
SVEN-corp
Паученко 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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