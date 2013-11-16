Dozor application (iPhone, iPad) на платформе Mobile Mews (разработчик - Stanfy) - необходимо перепрошить под iOS 7.0: http://www.youtube.com/watch?v=3v3TFlFM1eA Приложение: https://itunes.apple.com/us/app/id413255805?mt=8 Компания разработчик: http://stanfy.com/ ...
Создание приложения для Android
Необходимо создать приложение для Android.
Тема: управление игровыми серверами удалённо.
Желательно долгое сотрудничество.
Работа не тяжелая, профессионализма не требую, новичкам не откажу.
Без предоплаты! Оплата после сдачи проекта и проверки приложения. Так же возможен аванс после показа не доработанного !работающего! приложения, оно может быть без дизайна, плохо оптимизированное, но работающее.
Заявки фрилансеров
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