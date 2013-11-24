Разработчик моб. приложений

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок228 просмотров

На крупный проект нужен разработчик моб. приложений под iPhone / Android

Требования

- опыт в разработке приложений под iPhone или Android

Условия

- Высокая з/п по результатам собеседования

- Возможна проектная занятость

Android
11 лет назад
gallardo-brillia
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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