Разработка моб .приложения на iphone.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок108 просмотров

Добрый день. Есть простое приложение под Андроид. Нужна адаптация под Ios. Графические файлы все есть.

https://play.google.com/store/apps/details?id=andriodShop.denin&hl=ru

AndroidiOS
11 лет назад
Webincom
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров