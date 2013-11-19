Android - приложение Добрый день! Необходимо написать приложение для ОС Андроид для сайта http://infoavon.ru Приложение должно уметь просматривать несколько галерей картинок, иметь анкету. 1. Главная ...
Разработка моб .приложения на iphone.
Добрый день. Есть простое приложение под Андроид. Нужна адаптация под Ios. Графические файлы все есть.
https://play.google.com/store/apps/details?id=andriodShop.denin&hl=ru
Заявки фрилансеров
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