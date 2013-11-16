Всем привет! Ищем человека для платной консультации на фрилансе, который бы проконсультировал следующее: создание мобильного кроссплатформенного приложения на phonegap + secha touch + push notification нам нужно ...
Создание приложения ( для android apple windows)
Необходимо создать 3 приложения ( доставка цветов)
От приложения нужно, вывод списка всех цветов, возможность добавления в корзину, и заказ ( ввод контактов) – после чего менеджеру приходит уведомление о заказе.
какова стоимость? спасибо!
После этого заказа еще 2 приложения нужно будет.
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