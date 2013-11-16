Создание приложения ( для android apple windows)

Необходимо создать приложение для iOS под ключ. Всего лишь 3 экрана, они подобны и будет рипаться и верстаться вот с этого приложения https://itunes.apple.com/ru/app/bitva-programmistov/id586010705?mt=8, экраны 1,3,5. Что касается контента - в приложении будут храниться ...