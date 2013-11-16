Консультация: phonegap + secha touch + push notif

Всем привет!

Ищем человека для платной консультации на фрилансе, который бы проконсультировал следующее:

создание мобильного кроссплатформенного приложения на phonegap + secha touch + push notification

нам нужно узнать

1. Как делается билд для девелоперской и продакшен версий через build.phonegap.com (физического мака в наличии нет)

2. Какие сертификаты нужно создавать в developer.apple.com

3. Как заставить работать push notification и как предотвратить ошибки, которые он выдаёт.

Всё это в рамках беседы по скайпу хотелось просто обсудить с знающим в этом толк человеком. Разрабатывать нам ничего не нужно, только консультация.

Спасибо! Ждем ваших заявок!