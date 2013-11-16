Доработки iOS приложения

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Закрыт4 заявки83 просмотра

Нужно внести изменения в существующее iOS приложение.

Добавить гугл-аналитику и цели, поменять карту на гугловскую/

Все исходники в наличии.

Прикладывайте примеры работ.

iOS
11 лет назад
gavroshe
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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