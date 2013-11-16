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Андроид (android) приложение просмотра картинок
Android - приложение
Добрый день!
Необходимо написать приложение для ОС Андроид для сайта http://infoavon.ru
Приложение должно уметь просматривать несколько галерей картинок, иметь анкету.
1. Главная страница
(картинка 1. http://cs311821.vk.me/v311821787/465f/uEMlOhUf4WE.jpg)
2. Галереи картинок
(картинка 2. http://cs311821.vk.me/v311821787/4666/wcLGG4tVu2w.jpg)
После выбора нужного каталога пользователю загружается на телефон галерея картинок и после этого он смотрит их.
Примеры галереи картинок, которые необходимо будет загружать:
http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs
Планируется примерно каждые 2 недели добавлять новую галерею картинок.
Приложение должно работать и на планшетах и на мобильных телефонах.
3. Анкета
Анкета должна соответствовать анкете на странице:
http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress
Суть проекта:
Необходимо приложение на андроид, которое бы показывало галерею картинок пользователю. Пользователь открывает приложение, выбирает каталог, просматривает его или он-лайн, или загружает к себе на гаджет. Необходима админка (или предложите свои варианты), через которую я бы смог загружать новые каталоги, а приложение бы подхватывало их. Новые каталоги делятся на следующие группы: год->номер->тип каталога.
Указывайте вашу цену и сроки!
Оплату удобнее всего производить в WMR или Яндекс-Деньги.
Заявки фрилансеров
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