Андроид (android) приложение просмотра картинок

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок185 просмотров

Android - приложение

Добрый день!

Необходимо написать приложение для ОС Андроид для сайта http://infoavon.ru

Приложение должно уметь просматривать несколько галерей картинок, иметь анкету.

1. Главная страница

(картинка 1. http://cs311821.vk.me/v311821787/465f/uEMlOhUf4WE.jpg)

2. Галереи картинок

(картинка 2. http://cs311821.vk.me/v311821787/4666/wcLGG4tVu2w.jpg)

После выбора нужного каталога пользователю загружается на телефон галерея картинок и после этого он смотрит их.

Примеры галереи картинок, которые необходимо будет загружать:

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress/avon-catalogs

Планируется примерно каждые 2 недели добавлять новую галерею картинок.

Приложение должно работать и на планшетах и на мобильных телефонах.

3. Анкета

Анкета должна соответствовать анкете на странице:

http://infoavon.ru/modules/blogwp/wordpress

Суть проекта:

Необходимо приложение на андроид, которое бы показывало галерею картинок пользователю. Пользователь открывает приложение, выбирает каталог, просматривает его или он-лайн, или загружает к себе на гаджет. Необходима админка (или предложите свои варианты), через которую я бы смог загружать новые каталоги, а приложение бы подхватывало их. Новые каталоги делятся на следующие группы: год->номер->тип каталога.

Указывайте вашу цену и сроки!

Оплату удобнее всего производить в WMR или Яндекс-Деньги.

AndroidWordPress
11 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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