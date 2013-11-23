Показать группу пикселов на выключенном андроиде

$250
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Закрыт3 заявки122 просмотра

нужно сделать вывод часов на экран выключенного андроид телефона (выводим время)

Android
11 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров