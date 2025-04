Контейнер для учебных приложений (iOS, Android)

Имеется ряд учебных приложений-симуляций, написанных под веб (HTML5/Javascript)

Ознакомиться с этими симуляциями можно по ссылке

http://illuminations.nctm.org/content.aspx?id=3855

пункт "Apps Optimized for Your Desktop and Tablet"

Необходимо написать _нативное_ приложение, которое выступало бы контейнером (wrapper) для этих симуляций. Т.е. чтобы пользователь мог скачать единое приложение из App Store / Google Play --> нажать на иконку в своем планшете --> увидеть список доступных симуляций --> запустить любую симуляцию.

Далее идет список опций приложения, с которыми мы еще не определились - и которые требуют обсуждения с потенциальными исполнителями (как с точки зрения цены реализации, так и реализуемости вообще)

1. Список поддерживаемых платформ

1. а. iPad/iPad Retina

1. b. Android 4 (кроме Kindle Fire/Kindle Fire HD)

1. c. Android 4: Amazon Kinlde Fire/Kindle Fire HD

2. Способ хранения симуляций:

2. a. На сервере (в таком случае, просматриваем симуляции только при включенном интернете, онлайн)

2. b. Симуляции вшиты в приложение

3. Способ обновления содержимого приложения:

3. a. Подгрузка новых симуляций в рамках одной и той же версии приложения

3. b. Выпуск новых версий приложения (т.е. пользователю предлагается обновить все приложение целиком)

4. Добавление рекламы в приложение

5. Используемая технология

5. a. true native app (в этом случае, готовы рассматривать 2 команды - 1 для iOS и одна для Android)

5. b. PhoneGap

5. c. Titanium