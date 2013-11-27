У нашего интернет-магазина есть приложение для iOS и Андроид. Программист приложения недоступен, поэтому пока к коду так же доступа нет, а проблему решить нужно. Приложение сканирует штрих-код и отправляет его на сервер. Требуется разобраться в ...
Контейнер для учебных приложений (iOS, Android)
Имеется ряд учебных приложений-симуляций, написанных под веб (HTML5/Javascript)
Ознакомиться с этими симуляциями можно по ссылке
http://illuminations.nctm.org/content.aspx?id=3855
пункт "Apps Optimized for Your Desktop and Tablet"
Необходимо написать _нативное_ приложение, которое выступало бы контейнером (wrapper) для этих симуляций. Т.е. чтобы пользователь мог скачать единое приложение из App Store / Google Play --> нажать на иконку в своем планшете --> увидеть список доступных симуляций --> запустить любую симуляцию.
Далее идет список опций приложения, с которыми мы еще не определились - и которые требуют обсуждения с потенциальными исполнителями (как с точки зрения цены реализации, так и реализуемости вообще)
1. Список поддерживаемых платформ
1. а. iPad/iPad Retina
1. b. Android 4 (кроме Kindle Fire/Kindle Fire HD)
1. c. Android 4: Amazon Kinlde Fire/Kindle Fire HD
2. Способ хранения симуляций:
2. a. На сервере (в таком случае, просматриваем симуляции только при включенном интернете, онлайн)
2. b. Симуляции вшиты в приложение
3. Способ обновления содержимого приложения:
3. a. Подгрузка новых симуляций в рамках одной и той же версии приложения
3. b. Выпуск новых версий приложения (т.е. пользователю предлагается обновить все приложение целиком)
4. Добавление рекламы в приложение
5. Используемая технология
5. a. true native app (в этом случае, готовы рассматривать 2 команды - 1 для iOS и одна для Android)
5. b. PhoneGap
5. c. Titanium
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