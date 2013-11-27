Исследовать работу приложения на iOS/Android

У нашего интернет-магазина есть приложение для iOS и Андроид. Программист приложения недоступен, поэтому пока к коду так же доступа нет, а проблему решить нужно. Приложение сканирует штрих-код и отправляет его на сервер. Требуется разобраться в формате передаваемой на сервер информации, для этого видимо придется установить приложение на эмулятор и снифером перехватить трафик и проанализировать его. Приложения для обеих платформ идентичные, так что можете работать с тем, которое вам больше понравится.