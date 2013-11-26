Видеозахват под android через easycap

Проект специфический, постараюсь внятно объяснить Т3.

Нужно обеспечить корректную работу такого популярного устройства видеозахвата аналогового сигнала, как easycap под android через usb host.

http://easycap.blogspot.ru/

Сфера применения подобной схемы может быть разнообразной, например, просмотр изображения на планшете с камеры заднего вида в автомобиле.

В сети есть уже похожий проект — http://pccar.ru/showthread.php?t=17970 только там все реализовано на уровне — «если твое хобби компилировать ядра линукса, то у тебя все получится». Мне же нужно готовое решение, работающее на большом спектре устройств, с законченной и отточенной программной оболочкой.

Также, должна присутствовать функция записи видеосигнала в память устройства.

Пишите ваши предложения, цены, и замечания.