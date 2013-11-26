Step-by-step: телефон необходимо будет поднести к глазу на расстоянии достаточном для макросъемки. Далее, приложение должно (по нажатии кнопки на экране) - включить вспышку (постоянно, как фонарик), через 3 сек издавать нарастающий звуковой сигнал и сфотографировать ...
Видеозахват под android через easycap
Проект специфический, постараюсь внятно объяснить Т3.
Нужно обеспечить корректную работу такого популярного устройства видеозахвата аналогового сигнала, как easycap под android через usb host.
Сфера применения подобной схемы может быть разнообразной, например, просмотр изображения на планшете с камеры заднего вида в автомобиле.
В сети есть уже похожий проект — http://pccar.ru/showthread.php?t=17970 только там все реализовано на уровне — «если твое хобби компилировать ядра линукса, то у тебя все получится». Мне же нужно готовое решение, работающее на большом спектре устройств, с законченной и отточенной программной оболочкой.
Также, должна присутствовать функция записи видеосигнала в память устройства.
Пишите ваши предложения, цены, и замечания.
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