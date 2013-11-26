Видеозахват под android через easycap

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки131 просмотр

Проект специфический, постараюсь внятно объяснить Т3.

Нужно обеспечить корректную работу такого популярного устройства видеозахвата аналогового сигнала, как easycap под android через usb host.

http://easycap.blogspot.ru/

Сфера применения подобной схемы может быть разнообразной, например, просмотр изображения на планшете с камеры заднего вида в автомобиле.

В сети есть уже похожий проект — http://pccar.ru/showthread.php?t=17970 только там все реализовано на уровне — «если твое хобби компилировать ядра линукса, то у тебя все получится». Мне же нужно готовое решение, работающее на большом спектре устройств, с законченной и отточенной программной оболочкой.

Также, должна присутствовать функция записи видеосигнала в память устройства.

Пишите ваши предложения, цены, и замечания.

Android
11 лет назад
navigator947
Сергей 
53 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров