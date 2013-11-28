Разработчики под Android (длинный проект)

Необходим опыт работы с разными версиями API. Опыт отладки кода на разных телефонах. Опыт создания своих контролок, пользовательских интерфейсов, понимать как делается анимация. Как создаются динамические интерфейсы, с загрузкой фреймов или когда это необходимо делать а когда это не будет тормозить систему. Опыт работы с OpenGL ES20. Шейдеры. Знать где, когда и для чего их нужно применять. А когда лучше обойтись простым opengl. Опыт работы с фреймворком (опен ЖЛ движком) будет плюсом.

Конечно Java, Eclipse, maven, git, система бранчей, системы багтрекинга

Проект предполагает разработку ПО под интерактивные столы со встроенными тачпадами. Производство запущено. Рынок сбыта определен. Полная загрузка на несколько месяцев