Требуется "takeaway" приложение ios/android

Имеется ряд учебных приложений-симуляций, написанных под веб (HTML5/Javascript) Ознакомиться с этими симуляциями можно по ссылке http://illuminations.nctm.org/content.aspx?id=3855 пункт "Apps Optimized for Your Desktop and Tablet" Необходимо написать _нативное_ приложение, которое ...