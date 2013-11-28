Требуется "takeaway" приложение ios/android

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт13 заявок181 просмотр

Добрый день !

Ищу специалиста который имеет опыт в разработке приложений "takeaway" (заказ еды на вынос) для разработки подобного приложения под ios и android. Полное описание проекта будет переданно специалисту отобранного по уже существующим работам.

Бюджет гибкий - всё зависит от вашего уровня.

Спасибо !

AndroidiOS
11 лет назад
eugen31
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров