Создать копию сайта

Есть сайт http://bkmzlit.com/. Чужой, соответственно, доступов к нему нет. Задача: создать точно такой же на вид сайт на joomla 2.5. Т.е. перенести дизайн и контент (около 60 страниц). Каталог представлен в виде статичных страниц, без Virtuemart.

Сколько будет стоить и сроки.