Требуется проектирование одностраничника

Добрый день. Нужно разработать мобильную версию интернет-магазина. Сайт на Drupal (v.7). http://vse-apple.ru/ Срок - до понедельника.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика - смазочные материалы.
Есть все информационные материалы, разные файлы и описания.
Задача: спроектировать landing-страницу.
Дизайн не нужен.
Нужно схематично (можно от руки) спроектировать расположение блоков, текстов.
Сайт должен стимулировать делать заказ-заявку.
Цена-срок?
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