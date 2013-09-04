Требуется проектирование одностраничника

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Тематика - смазочные материалы.

Есть все информационные материалы, разные файлы и описания.

Задача: спроектировать landing-страницу.

Дизайн не нужен.

Нужно схематично (можно от руки) спроектировать расположение блоков, текстов.

Сайт должен стимулировать делать заказ-заявку.

Цена-срок?

10 лет назад
masterd1
41 годТурция
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
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