Скрипт для обработки данных на CMS DLE

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки116 просмотров
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Нужен скрипт для разового переноса картинки всех постов из полной новости в дополнительное поле.

Запустили скрипт, он по порядку проходит все посты, находит ссылку на картинку в полной новости, ставит эту ссылку в заданное дополнительное поле, удаляет ссылку из короткой и полной новости, переходит к новому посту...

10 лет назад
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Александр сделал больше, чем изначально указывалось в задании. Быстро, качественно и не дорого. Рекомендую.
Лоялен в общении, четкая постановка задачи, своевременная оплата, Все время был на связи. Сотрудничеством доволен и буду рад повторному.