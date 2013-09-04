Сделать форму заказа для сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок130 просмотров
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Есть форма заказа http://toolstown.ru/shop/elektroinstrument/elektropili/Pila_sabelnaya_Skil_4900AA/

Нужно сделать такую же + 1 поле (комментарии).

На почту должна приходить вся заполненная пользователем информация.

10 лет назад
simanov52
Алексей 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)