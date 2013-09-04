Фильтр и сортировка товаров Drupal

Необходимо доработать фильтр и сортировку товаров через ajax

Сейчас сортировка уже работает (через перезагрузку страницы), фильтр тоже работает через jquery (только не запоминает предыдущие значения)! нужно что бы и фильтр и сортировка работали в комплекте через ajax ! т.е. сначала мы например выбрали размер (произошла отфильтровка), затем выбираем цену - бегунком (фильтрация происходит с учетом выбраного ранее размера), далее можем отсортировать по одному из 3 параметров (с учетом отфильтрованных ранее позиций)!

Сайт: http://fabrika.cifro-city.ru/catalog/160