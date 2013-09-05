Нужен парсер сайта недвижимости

Здравствуйте.

URL донора вышлю в личных сообщениях. Вот картинка: http://s019.radikal.ru/i624/1309/3e/6f226be7a5f5.jpg

Поля нужны все(!), кроме: Даты, Фото, С, Просмотры. Из поля Адрес нужен только сам адрес.

Результаты надо складывать в CSV, чтобы я мог импортировать в xls.

Сроки — нужен к концу дня (4 сент.).

Жду ваши предложения.