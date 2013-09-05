Нужен парсер сайта недвижимости

Нужен программист в команду на постоянную основу. Оплата по результатам, чем больше работаете - тем больше получаете. Требования: - PHP - MySql - HTML/CSS - JQuery/Ajax - быть на связи минимум 8 часов в день!!! (Для Киева - можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
URL донора вышлю в личных сообщениях. Вот картинка: http://s019.radikal.ru/i624/1309/3e/6f226be7a5f5.jpg
Поля нужны все(!), кроме: Даты, Фото, С, Просмотры. Из поля Адрес нужен только сам адрес.
Результаты надо складывать в CSV, чтобы я мог импортировать в xls.
Сроки — нужен к концу дня (4 сент.).
Жду ваши предложения.
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