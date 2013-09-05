Нужен парсер сайта недвижимости

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок186 просмотров
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Здравствуйте.

URL донора вышлю в личных сообщениях. Вот картинка: http://s019.radikal.ru/i624/1309/3e/6f226be7a5f5.jpg

Поля нужны все(!), кроме: Даты, Фото, С, Просмотры. Из поля Адрес нужен только сам адрес.

Результаты надо складывать в CSV, чтобы я мог импортировать в xls.

Сроки — нужен к концу дня (4 сент.).

Жду ваши предложения.

10 лет назад
xparsing
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$35
1 день
Спасибо за работу. Спарсил данные сайта и вставил их в XLS. Все работает, код понятный.
Очень приятно было поработать. Понятное и конкретное объяснение цели, лояльность при приеме проекта, незамедлительная оплата. Рад сотрудничеству.
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