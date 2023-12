Нужен парсер сайта недвижимости

Нужно дороботать и поставить несколько модулей на опенкарт: 1) Исправить ошибку Fatal error: Cannot redeclare ModelCatalogManufacturer::getManufacturerDescriptions() in ***/vqmod/vqcache/vq2-admin_model_catalog_manufacturer.php on line 313 2) Поставить модуль отслеживание продаж в Метрике и GA, чтоб роботали паралельно с упрощеним заказом Simple http://saluts.com.ua