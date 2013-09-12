Нужен WEB-программист в команду

Нужен программист в команду на постоянную основу. Оплата по результатам, чем больше работаете - тем больше получаете.

Требования:

- PHP

- MySql

- HTML/CSS

- JQuery/Ajax

- быть на связи минимум 8 часов в день!!! (Для Киева - можно в офис сотрудника, по желанию)

Приветствуется понимание чужого самописного кода, знания CMS Modx evo/revo - так как работа в основном с ними.

Не беспокоить: если вы не уверены, что готовы работать и доводить проекты до конца! Не беспокоить - компаниям посредникам!