Поиск по базе данных на сайте

Добрый день. нужно для сайта написать модуль - конструктор визиток. т.е. человек заходит на сайт, выбирает шаблон визитки, редактирует надписи (имя, название компании и пр.) после редактирования выбирает тираж и оформляет заказ. пример такого можно посмотреть здесь http://www.printclick.ru так же ...