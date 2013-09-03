Модуль-конструктор для сайта

Есть дизайн в psd. Нужно заверстать и создать Лендинг страницу с редактируемым контентом, активными счетчиками, статистикой, формами отправки заявок, вставкой отзывов, видео, фотогалереи. Установить консультанта и заказ обратного звонка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
нужно для сайта написать модуль - конструктор визиток.
т.е. человек заходит на сайт, выбирает шаблон визитки, редактирует надписи (имя, название компании и пр.)
после редактирования выбирает тираж и оформляет заказ.
пример такого можно посмотреть здесь http://www.printclick.ru
так же нужно, чтобы модуль можно было адаптировать под ту же задачу, но не для визиток, а для буклетов, календарей и пр. (на том же сайте есть это) (это уже по согласованию ТЗ пойдет, будем вместе обсуждать как сделать чтобы проще и лучше)
пожалуйста, пишите примерную цену, на что ориентироваться и сроки выполнения
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