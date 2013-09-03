Модуль-конструктор для сайта

Добрый день.

нужно для сайта написать модуль - конструктор визиток.

т.е. человек заходит на сайт, выбирает шаблон визитки, редактирует надписи (имя, название компании и пр.)

после редактирования выбирает тираж и оформляет заказ.

пример такого можно посмотреть здесь http://www.printclick.ru

так же нужно, чтобы модуль можно было адаптировать под ту же задачу, но не для визиток, а для буклетов, календарей и пр. (на том же сайте есть это) (это уже по согласованию ТЗ пойдет, будем вместе обсуждать как сделать чтобы проще и лучше)

пожалуйста, пишите примерную цену, на что ориентироваться и сроки выполнения