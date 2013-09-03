Сделать лицом сайта Wordpress форум

Имеется проект

лицо сайта Wordpress, по адресу сайт.ру

при этом есть форум в категории сайт.ру/forum

Возникла необходимость сделать лицом сайта сайт.ру форум. Он на движке phpbb. Знаю что есть в хостинге опция присвоить главной загрузку с определенной дирректории, но в таком случае как быть с вордпресом? Необходимо сохранить адрес всех статей и категорий на уровне второй вложенности.