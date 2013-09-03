Сделать лицом сайта Wordpress форум

Нужно доработать несложные самописный скрипт, который парсит с папки csv файл и заносит данные в базу MySQL. Сейчас он начал заносить не те параметры и их значения. Прикрепил код парсера+файл который распарсивается. Вот как сейчас заносятся данные: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется проект
лицо сайта Wordpress, по адресу сайт.ру
при этом есть форум в категории сайт.ру/forum
Возникла необходимость сделать лицом сайта сайт.ру форум. Он на движке phpbb. Знаю что есть в хостинге опция присвоить главной загрузку с определенной дирректории, но в таком случае как быть с вордпресом? Необходимо сохранить адрес всех статей и категорий на уровне второй вложенности.
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