Разработчик Nod.js на постоянную работу

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок143 просмотра
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Всем привет,

ищем опытного и ответственного разработчика для создания и поддержки игрового приложения.

Обязанности:

- разработка и поддержка backend игрового приложения для социальных сетей.

Требования:

- желателен опыт разработки приложений для социальных сетей (VK, Facebook);

- отличное знание Node.js;

- понимание ООП и шаблонов проектирования;

- навыки работы с NoSQL решениями (Redis, MongoDB);

- навыки TDD;

- опыт работы с svn, git, баг-трекером;

- опыт работы с высоконагруженными проектами;

- базовые знания Unix shell.

- строгое соблюдение сроков, дружелюбие и чувство юмора.

Условия:

- полная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день;

- зарплата от $2000, с возможностью роста;

- бонусы по завершению этапов проекта.

10 лет назад
Commarmond
Андрей 
38 летИзраиль
13 лет в сервисе
Был
день назад
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