Flash калькулятор\форма заказа

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок139 просмотров
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Создать flash калькулятор\форму заказа с приятным дизайном (своего нет).

1) Подгружаем товары \ текстуры (фото) с сайта (xml , csv)

2) Заполняем форму (по смыслу что то вроде таблицы фиксированной ширины)

3) Загружаем результаты работы формы на сайт (xml , csv)

4) Загрузка файлов пользователя на сайт

Отдельно обсуждаемый аспект ,- сканирование twain (activex?) на стороне пользователя - загрузка результатов на на сайт.

10 лет назад
Runner
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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