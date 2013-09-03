Программирование работы магнитных дисконтных карт

Для малого предприятия нужно внедрить магнитные дисконтные карты.

С помощью считывателя, данные с такой карты должны поступать в компьютер и дальше на наш сайт(базу данных).

Нужно что бы ридер обращался по определенному адресу и передавал нужные параметры методом GET например ну или POST неважно. То есть например считали карту, ридер сформировал запрос вида http://livesite.ru?id=1&action=pay&summ=100 Где id - id пользователя на сайте, action - что нужно сделать, summ - денежная сумма.

В комплекте с устройствами считывателя идет программа для эмулирования клавиатуры и программирования данных.