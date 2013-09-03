Построить краулер уязвимостей

Требуется построить паучка который может заходить на сайт и искать на нем уязвимости. Штука должна быть модульная, дабы по ходу пъесы добавлять новых уязвимостей. В идеале начать хотелось бы с простых вещей типа очевидных админок с микробрутфорсом самых распространеных паролей, SQL инекций и XSSов. Приветствуются конструктивные предложения.

Так же не надо стремиться писать все с нуля. Вполне можно взять за основу что-то типа nikto.