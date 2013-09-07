Поправить скрипт при переносе сайта

Здравствуйте, нужен парсер для парсинга резюме: Берем к примеру этот фильтр http://bit.ly/135mDFO и парсим все резюме Проблема только в том, что работодатель может бесплатно открыть только 5 резюме, в парсинге должна быть авторизация через предоставленный список аккаунтов, возможно ...