Поправить скрипт при переносе сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки167 просмотров
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Оперативно решить возникшие проблемы при переносе сайта с виртуального хостинга на VDS. Подробности в приложении.

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10 лет назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный сисадмин. Перенес проблемный сайт с виртуалки на VDS за полчаса. Спасибо за качественную работу, которую другие не смогли сделать!
Адекватная постановка задания, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству
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