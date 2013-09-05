Доработать пхп-скрипт, работа с MySQL

Собственно есть небольшой пхп скрипт для работы с базой данных. Его надо допилить немного.

Сам скрипт — log.mediamaxx.ru

Эксель табличка — log.mediamaxx.ru/db.xls

Логика работы программы:

У нас есть 2 таблицы:

1. история звонков

2. история смс-заявок

В первую таблицу из скрипта в базу заносятся следующие данные:

- дата звонка

- время звонка

- номер с которого звонили

- номер на который звонили

Во вторую таблицу заносятся следующие данные:

- дата заявки

- время завки

- имя

- телефон

- тип транспортного средства

- количество заблокированных колёс

- откуда

- куда

1. на первую страницу выводятся последние 10 звонков и последние 10 смс-ок

2. есть ссылка смотреть всю статистику где выводятся все данные по 50 записей на страницу с пагинацией снизу

3. и на главной и на странице со всей статистикой есть поля выбора дат, их сделать через jQuery datepicker,

по умолчанию должно быть выбрано в обоих полях текущая дата.

При фильтрации по дате перед таблицей должно выводится число найденных записей.

Также перед датами есть выбор города, данные сюда берутся из таблички city_filter

4. при записи звонка в базе проверять по эксель табличке есть ли к этому городу ответственный менеджер и ... (просто оставить место для скрипта в том месте при том условии)

На данный момент есть php скрипт главной, на которой в столбцах появляется информация о городе и ответственном менеджере — она хранится

в эксель табличке с занесённой туда построчно такой информацией:

город/домен/телефон сайта/менеджер/номер менеджера

На данный момент есть главная страница куда выводятся по 10 звонков и 10 смс-ок,

НО там есть пустые поля, в первой:

- город клиента (указан телефон)

- менеджер (вообще пусто)

В первую таблицу надо на основе телефона (в столбце город клиента) сделать выборку в эксель табличке db.xls и получить название города и кто менеджер (если есть)

и соответственно подставить в таблицу.

Во второй таблице аналогично только на основании адреса сайта надо получить город из той же таблице и подставить в нужное поле.

Итого осталось сделать:

1. выбор дат через jQuery datepicker (от и до стоит текущая дата)

2. при добавлении в базу данных надо забить в таблицу city_filter (города для фильтрации) новый город и телефон если там таких ещё нет

3. в фильтр по городам вывести данные из таблицу city_filter

4. сделать фильтр по датам от и до + город чтобы одновременно работало

5. сделать постраничную навигацию на страницах статистики по звонкам и смс-кам

6. настроить добавление и вывод чтобы сначала были вновь добавленные и потом по убыванию (сейчас хрен пойми как)

7. вывести дату в таблицы не так как она находится в базе, а формате день-месяц-год (сейчас наоборот)

Для тестов на запись в базу есть 2 пхп скрипта которые добавляют звонок или смс туда.

Попытался максимально доступно изложить суть дела.

Думаю нормальному пхп-программисту тут работу на пол часа-час максимум, поэтому не ломите цену)