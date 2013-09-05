Доработать пхп-скрипт, работа с MySQL

Требуется перенести сайт www.otrum.com.ua на новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-themeforest/item/397-tf-diachron
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно есть небольшой пхп скрипт для работы с базой данных. Его надо допилить немного.
Сам скрипт — log.mediamaxx.ru
Эксель табличка — log.mediamaxx.ru/db.xls
Логика работы программы:
У нас есть 2 таблицы:
1. история звонков
2. история смс-заявок
В первую таблицу из скрипта в базу заносятся следующие данные:
- дата звонка
- время звонка
- номер с которого звонили
- номер на который звонили
Во вторую таблицу заносятся следующие данные:
- дата заявки
- время завки
- имя
- телефон
- тип транспортного средства
- количество заблокированных колёс
- откуда
- куда
1. на первую страницу выводятся последние 10 звонков и последние 10 смс-ок
2. есть ссылка смотреть всю статистику где выводятся все данные по 50 записей на страницу с пагинацией снизу
3. и на главной и на странице со всей статистикой есть поля выбора дат, их сделать через jQuery datepicker,
по умолчанию должно быть выбрано в обоих полях текущая дата.
При фильтрации по дате перед таблицей должно выводится число найденных записей.
Также перед датами есть выбор города, данные сюда берутся из таблички city_filter
4. при записи звонка в базе проверять по эксель табличке есть ли к этому городу ответственный менеджер и ... (просто оставить место для скрипта в том месте при том условии)
На данный момент есть php скрипт главной, на которой в столбцах появляется информация о городе и ответственном менеджере — она хранится
в эксель табличке с занесённой туда построчно такой информацией:
город/домен/телефон сайта/менеджер/номер менеджера
На данный момент есть главная страница куда выводятся по 10 звонков и 10 смс-ок,
НО там есть пустые поля, в первой:
- город клиента (указан телефон)
- менеджер (вообще пусто)
В первую таблицу надо на основе телефона (в столбце город клиента) сделать выборку в эксель табличке db.xls и получить название города и кто менеджер (если есть)
и соответственно подставить в таблицу.
Во второй таблице аналогично только на основании адреса сайта надо получить город из той же таблице и подставить в нужное поле.
Итого осталось сделать:
1. выбор дат через jQuery datepicker (от и до стоит текущая дата)
2. при добавлении в базу данных надо забить в таблицу city_filter (города для фильтрации) новый город и телефон если там таких ещё нет
3. в фильтр по городам вывести данные из таблицу city_filter
4. сделать фильтр по датам от и до + город чтобы одновременно работало
5. сделать постраничную навигацию на страницах статистики по звонкам и смс-кам
6. настроить добавление и вывод чтобы сначала были вновь добавленные и потом по убыванию (сейчас хрен пойми как)
7. вывести дату в таблицы не так как она находится в базе, а формате день-месяц-год (сейчас наоборот)
Для тестов на запись в базу есть 2 пхп скрипта которые добавляют звонок или смс туда.
Попытался максимально доступно изложить суть дела.
Думаю нормальному пхп-программисту тут работу на пол часа-час максимум, поэтому не ломите цену)
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