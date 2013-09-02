Сделать скидки в Joomshopping

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте знатоки Joomshopping!

Скидки по группам пользователей уже есть, нам нужно добавить скидки по брендам.

Т.е. На каждый бренд была своя скидка.

Жду ответов!

10 лет назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
  • Похожие заказы

  • Полоска с коэффициентами

    Нужно спарсить коэффициенты из xml файла с коэффициентами от БК. Создавать блоки разных матчей в или которые будут ставится на другом сайте. Блоки создает наш админ для каждого матча, ставит куда ему ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • CURL авторизация

    Необходимо написать функцию Pay ($login,$password,$petid); На сайте: http://ruweb.mobimeet.com/login.xhtml авторизоваться и выполнить два готовых curl запроса. их дам. Стоимость пишите сюда.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Php-кодер

    Требуется php-кодер на постоянную попроектную работу уровня: "Написание внутренней биржи статей", "Написание скрипта-автобекапа для хостингов" и т.п. Для всех соискателей: обязательно резюме с примерной вилкой цен на выполненные работы.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт доски объявлений о поиске жилья

    Необходим скрипт заявок по поиску жилья. Скрипт должен предоставит возможность регистрации, зарегистрированные пользователи которые должны подразделяться на владельцев жилья и лиц ищущих жилье . Должен быть административная панель, через которую администратор может блокировать любого ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Специалист на Framework Codeigniter

    $1000

    Здравствуйте! Возьму на удаленную работу специалиста в проект на Framework Codeigniter. Оплата – 30 т.р. ежемесячно. Выслушаю предложения профессионалов, кто сколько может выделить времени.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP - программист

    $1000

    Для постоянного сотрудничества на удалённой основе требуется веб-программист с опытом работы от года. ЗП — 30 000 рублей. Технологии, которые нужно знать: PHP – curl, gd, ООП, читать чужие коды MySql – понимать ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сабмиттер данных и немного парсинга

    нужен следующий скрипт\программа (в общем-то без разницы, будет ли это серверная или десктопная программа): на входе- файл с данными (телефон, ФИО, город и адрес склада получателя)- на каждого получателя 1 строка. нужно зайти на сайт одной ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад