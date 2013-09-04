CURL авторизация

Веб-программированиеЗавершен4 заявки146 просмотров
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Необходимо написать функцию Pay ($login,$password,$petid);

На сайте: http://ruweb.mobimeet.com/login.xhtml авторизоваться и выполнить два готовых curl запроса. их дам.

Стоимость пишите сюда.

10 лет назад
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$17
1 день
Очень остался доволен работой, по таким вопросам буду обращаться ещё.
Был очень рад сотрудничеству. Четкое доступное объяснение поставленной задачи. Заранее продуманной. По остальным вопросам человек - слово. С удовольствием поработал бы еще с этим заказчиком.
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