Скрипт доски объявлений о поиске жилья

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок152 просмотра
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Необходим скрипт заявок по поиску жилья. Скрипт должен предоставит возможность регистрации, зарегистрированные пользователи которые должны подразделяться на владельцев жилья и лиц ищущих жилье . Должен быть административная панель, через которую администратор может блокировать любого пользователя и любое объявление, выделять и поднимать при платном объявлении. Смысл заключается в том чтобы турист, т.е. человек собирающийся на отдых мог добавить заявку с координатами куда он хочет поехать, сколько человек собираются на отдых, бюджет, пожелания по жилью. С другой стороны владельцы жилья отвечают по заявкам со своим предложением. Все это должно отображаться на сайте, а так же дублироваться на их почтовые адреса, но переписка должна быть на сайте в виде комментариев к заявке . Должен быть раздел с предоставлением жилья, т.е. владелец жилья может самостоятельно добавить предложение по своему жилью (должно быть при регистрации в качестве владельца жилья). Предусмотреть платное размещение заявок (выделение другим цветом и поднятие на первые места.) По структуре скрипт должен выглядеть по типу http://anapa.ru/housing.php , только с разграничениями по населенным пунктам.

P/S - Уважаемые фрилансеры, предоплаты не совершаю. Работа оплачивается по факту её исполнения.

10 лет назад
anapa600
72 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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