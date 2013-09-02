Фильтр с поддержкой seo для opencart 1.5

Всем привет! Необходимо добавить платежную систему в Интернет-магазин на 1С-Битрикс. Это эквайринг от Промсвязьбанка для приема платежей по картам Mastercard и Visa. См. приложенный файл с описанием протокола обмена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать так чтобы фильтры были отдельной страницей, у которой прописывается title, дискрипшен, кейвородс, H1 и текст внизу.
Например, я нахожусь в разделе туфли YSL. Я выбираю желтый цвет в фильтре и попадаю на страницу с url:
http://site.ru/obuv/tufli/yves-saint-laurent/geltie_tufli
или например жму в фильтре 36 размер страница будет:
http://site.ru/obuv/tufli/yves-saint-laurent/36
Если 2 параметра то ссылка такая:
http://site.ru/obuv/tufli/yves-saint-laurent/36-geltie_tufli
а title, дискрипшен, кейвородс, H1 и текст внизу объединяются
(т.е. фильтр как наhttp://www.adidas.ru/muzhchiny-odezhda-sportivnye_kostiumy можно без ajax)
Делать на чистом ocstore 1.5.4.1
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