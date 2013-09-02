Фильтр с поддержкой seo для opencart 1.5

Сделать так чтобы фильтры были отдельной страницей, у которой прописывается title, дискрипшен, кейвородс, H1 и текст внизу.

Например, я нахожусь в разделе туфли YSL. Я выбираю желтый цвет в фильтре и попадаю на страницу с url:

http://site.ru/obuv/tufli/yves-saint-laurent/geltie_tufli

или например жму в фильтре 36 размер страница будет:

http://site.ru/obuv/tufli/yves-saint-laurent/36

Если 2 параметра то ссылка такая:

http://site.ru/obuv/tufli/yves-saint-laurent/36-geltie_tufli

а title, дискрипшен, кейвородс, H1 и текст внизу объединяются

(т.е. фильтр как наhttp://www.adidas.ru/muzhchiny-odezhda-sportivnye_kostiumy можно без ajax)

Делать на чистом ocstore 1.5.4.1