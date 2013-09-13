Калькулятор Займа/Вклада

Веб-программированиеЗавершен8 заявок150 просмотров
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Нужно калькулятор для сайта:

Алгоритм работы следующий:

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Три окошка для галочки Количество обращений одно () два () три и более ()

Если нажато одно, то сумма от 1 000 р. до 15 000 р., если два то от 1 000 р. до 30 000 рублей, если 3 то от 1 000 до 45 000

Сроки: галочка один от 3 до 15 дней, галочка 2 от 3 до 30 дней, галочка 3 от 3 до 45 дней

Проценты показывать не надо, просто внизу по аналогии с этим калькулятором выводится итоговая сумма. Если нажать галочку один, то будет 1,5 % в день, если галочку 2, то будет 1 % в день, если галочку 3, то 0,8% в день. Графу продление займа делать не надо. В калькуляторе должен быть встроенный календарь. После нажатия кнопки оформить заем, открывается новая вкладка для заполнения анкеты.

Под калькулятором для кредитов, должен виднеться калькулятор для вкладов, чтобы человек мог на него нажать со стартовой страницы, либо перейти на него при нажатии на кнопку сберегай и приумножай

Алгоритм работы.

Первая графа в нее нужно вписать сумму вклада, дальше поставить одну из 4 галочек.

Сберегательная программа «Срочная».

60% годовых. Срок размещения 45 дней. Ограничение по сумме 100 000 рублей. ( Калькулятор должен сократить внесенное число до 100 тысяч рублей, полученную сумму умножить на 0,05 и умножить на 1,5 это начисление процентов, и потом проценти сплюсовать с начальной цифрой пример 100 000 * 0,05 = 5000 * 1,5 = 7500 + 100 000 = 107 500)

Сберегательная программа «Квартальная».

36% годовых. Срок размещения 90 дней. (алгоритм: написанное число первой графы умножается на 0,03 потом, на 3 и прибавляется к начальному числу. 100 000 * 0,03 = 3 000 * 3 = 9 000 + 100 000 = 109 000)

Сберегательная программа «Полугодовая».

42% годовых. Срок размещения 180 дней. (число первой графы умножается на 0,035 затем умножается на 6 и приплюсовывается к начальному числу)

Сберегательная программа «Годовая».

48% годовых. Срок размещения 365 дней. ( число первой графы умножается на 0,04 затем умножается на 12 и приплюсовывается к начальному числу).

Жду ваших предложений. Условия, сроки, цены.

10 лет назад
Puxa
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
StVolZen
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$50
4 дня
Владимир выполнил работу очень качественно. Сделал калькулятор с нуля и помог натянуть дизайн на данный сделанный калькулятор. В целом хочу сказать, что работа была сделана очень хорошо. Спасибо!
Павел как заказчик мне понравился. На задачу выдано четкое ТЗ. Все нюансы, возникающие в процессе выполнения задания, оперативно можно было уточнить и получить четкий ответ по сути вопроса. Ни с предоплатой ни с оплатой по завершению проекта никаких проблем не возникло. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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