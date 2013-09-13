Калькулятор Займа/Вклада

Нужно калькулятор для сайта:

Алгоритм работы следующий:

Быстрый займ за час

Три окошка для галочки Количество обращений одно () два () три и более ()

Если нажато одно, то сумма от 1 000 р. до 15 000 р., если два то от 1 000 р. до 30 000 рублей, если 3 то от 1 000 до 45 000

Сроки: галочка один от 3 до 15 дней, галочка 2 от 3 до 30 дней, галочка 3 от 3 до 45 дней

Проценты показывать не надо, просто внизу по аналогии с этим калькулятором выводится итоговая сумма. Если нажать галочку один, то будет 1,5 % в день, если галочку 2, то будет 1 % в день, если галочку 3, то 0,8% в день. Графу продление займа делать не надо. В калькуляторе должен быть встроенный календарь. После нажатия кнопки оформить заем, открывается новая вкладка для заполнения анкеты.

Под калькулятором для кредитов, должен виднеться калькулятор для вкладов, чтобы человек мог на него нажать со стартовой страницы, либо перейти на него при нажатии на кнопку сберегай и приумножай

Алгоритм работы.

Первая графа в нее нужно вписать сумму вклада, дальше поставить одну из 4 галочек.

Сберегательная программа «Срочная».

60% годовых. Срок размещения 45 дней. Ограничение по сумме 100 000 рублей. ( Калькулятор должен сократить внесенное число до 100 тысяч рублей, полученную сумму умножить на 0,05 и умножить на 1,5 это начисление процентов, и потом проценти сплюсовать с начальной цифрой пример 100 000 * 0,05 = 5000 * 1,5 = 7500 + 100 000 = 107 500)

Сберегательная программа «Квартальная».

36% годовых. Срок размещения 90 дней. (алгоритм: написанное число первой графы умножается на 0,03 потом, на 3 и прибавляется к начальному числу. 100 000 * 0,03 = 3 000 * 3 = 9 000 + 100 000 = 109 000)

Сберегательная программа «Полугодовая».

42% годовых. Срок размещения 180 дней. (число первой графы умножается на 0,035 затем умножается на 6 и приплюсовывается к начальному числу)

Сберегательная программа «Годовая».

48% годовых. Срок размещения 365 дней. ( число первой графы умножается на 0,04 затем умножается на 12 и приплюсовывается к начальному числу).

Жду ваших предложений. Условия, сроки, цены.