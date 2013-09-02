Корректировка сайта

Требуется корректировка дизайна шапки сайта - дизайн отрисован, psd вышлю.

Поставить счетчики статистики яндекс метрика и гугл аналитик

Корректировка навигационного меню – верхнее меню закрепить с боку на главной странице и страницы консультации, под ним меняющийся рекламный банер. (как в разделе «статьи»).

Поправить страницу с контактами, под емайлом сделать место для адреса.

Поправить таблицу с прайсом в разделе «Услуги и стоимость» - сделать более аккуратную и читаемую.

Сделать «хлебные крошки».

Логотип в центре должен быть ссылкой на главную (как сейчас)

По возможности установить дополнительные плагины для редактирования текста и таблиц.

Сайт: http://tz9.ru/

Дизайн макета прикрепляю.

По срокам один день.