Корректировка сайта

Имеется сайт newbeetle-club.ru Небольшое демо нового сайта estas.ru Требование: Перенести сайт на Joomla 2.5 (3.0) Сверстать шаблон под джумлу форум галерею Запрограммировать функционал сайта Написать недостающие модули Перенести форум (120к сообщений и 10к пользователей) Интегрировать форум в новый сайт на новом движке форума Задача Сдать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется корректировка дизайна шапки сайта - дизайн отрисован, psd вышлю.
Поставить счетчики статистики яндекс метрика и гугл аналитик
Корректировка навигационного меню – верхнее меню закрепить с боку на главной странице и страницы консультации, под ним меняющийся рекламный банер. (как в разделе «статьи»).
Поправить страницу с контактами, под емайлом сделать место для адреса.
Поправить таблицу с прайсом в разделе «Услуги и стоимость» - сделать более аккуратную и читаемую.
Сделать «хлебные крошки».
Логотип в центре должен быть ссылкой на главную (как сейчас)
По возможности установить дополнительные плагины для редактирования текста и таблиц.
Сайт: http://tz9.ru/
Дизайн макета прикрепляю.
По срокам один день.
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