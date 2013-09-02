Корректировка сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка141 просмотр
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Требуется корректировка дизайна шапки сайта - дизайн отрисован, psd вышлю.

Поставить счетчики статистики яндекс метрика и гугл аналитик

Корректировка навигационного меню – верхнее меню закрепить с боку на главной странице и страницы консультации, под ним меняющийся рекламный банер. (как в разделе «статьи»).

Поправить страницу с контактами, под емайлом сделать место для адреса.

Поправить таблицу с прайсом в разделе «Услуги и стоимость» - сделать более аккуратную и читаемую.

Сделать «хлебные крошки».

Логотип в центре должен быть ссылкой на главную (как сейчас)

По возможности установить дополнительные плагины для редактирования текста и таблиц.

Сайт: http://tz9.ru/

Дизайн макета прикрепляю.

По срокам один день.

10 лет назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dedree
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Спасибо за качественную работу. Рекомендую Дмитрия как ответственного и грамотного специалиста. Все выполнил в срок и на должном уровне.
Полностью доволен сотрудничеством! Понятное задание, всегда на связи, быстрая оплата! Приятно было работать!
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