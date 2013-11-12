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0 из 5
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
6 лет назад
Сказал - сделал!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
$30
10 баллов
7 лет назад
MODX
Отличная работа! Было сделано даже больше, чем планировалось) Рекомендую!
Ответный отзыв
Продолжаем сотрудничество)
$200
10 баллов
7 лет назад
Доволен понимание и оперативностью очень рад что нашел именно Дмитрия
$30
10 баллов
11 лет назад
Работа с Дмитрием приятно удивила. Схватывает быстро, делает качественно, переделывать ничего не приходится. Компетентный спец, 100% .
$50
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана качественно и недорого! Дмитрий очень хороший специалист!!!
Веб-программирование
14 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
4 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга