dedree

Дмитрий dedree

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • MySQL
  • PHP
  • jQuery
  • CMS Wordpress
  • Битрикс
  • OpenCart
  • Joomla CMS
  • Ajax
  • Bootstrap
  • ООП
  • Linux
  • Apache HTTP Server
  • C++
  • C#
  • Python
...
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Правка формы регистрации
Сказал - сделал!
Чёткая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_14817495157813
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Перенос калькулятора с Modx Evo на Modx Revo
MODX
Отличная работа! Было сделано даже больше, чем планировалось) Рекомендую!
Продолжаем сотрудничество)
Ответный отзыв
guest_15372920202175
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Логистический сайт
Доволен понимание и оперативностью очень рад что нашел именно Дмитрия
+
Ответный отзыв
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Мембер зона для сайта
Работа с Дмитрием приятно удивила. Схватывает быстро, делает качественно, переделывать ничего не приходится. Компетентный спец, 100% .
+5
Ответный отзыв
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужно добавить поля в карточку товара
Работа сделана качественно и недорого! Дмитрий очень хороший специалист!!!
+
Ответный отзыв
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